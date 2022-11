Kabinet gaat excuses maken voor slavernijverleden, wrevel over plan voor ‘bewustwordingsfonds’

Het kabinet wil ook 27 miljoen euro extra uittrekken voor een slavernijmuseum. Bronnen rond het kabinet bevestigen berichtgeving hierover door RTL Nieuws. De 200 miljoen euro zou moeten worden besteed aan ‘bewustwording’. Met het geld kunnen projecten en lesmateriaal worden gefinancierd die duidelijk moeten maken hoe erg de slavernij was. Dat fonds lijkt echter nog geen gelopen race, want het plan wekt wrevel in de Tweede Kamer.



Minister-president Mark Rutte zei de afgelopen jaren meermaals dat hij persoonlijk moeite had met excuses omdat de slavernij zo lang geleden was. Vorig jaar waarschuwde hij nog voor het risico dat dat ‘de tegenstellingen in Nederland juist zou aanjagen'.



Het plan om excuses gepaard te laten gaan met een vorm van herstelbetalingen roept weerstand op bij meerdere politieke partijen. Zo reageerde regeringspartij VVD al direct ontstemd. ,,Als dit waar is - is het waanzin’’, vindt VVD-Kamerlid Pim van Strien. Volgens hem kan het kabinet beter 200 miljoen euro besteden aan de toekomst in plaats van het verleden. ,,Wat de VVD betreft is dit geen gelopen race. De Kamer is aan zet.’’



Ja21 stelt dat 200 miljoen euro veel geld is ‘voor groepjes die feest gaan houden'. ,,Komen Arabische, Turkse en Afrikaanse slavendrijvers ook met wat geld over de brug?’’, sneert Kamerlid Derk Jan Eppink.