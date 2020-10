Kabinet gaat reizen naar ‘oranje gebieden’ actief ontmoedigen

VIDEO LIVE | Rutte oog in oog met woedende oppositie: Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

14:45 Dat nu strengere maatregelen nodig zijn om het coronavirus in te dammen, betwist vrijwel niemand in de Tweede Kamer. Maar dat het zo ver heeft moeten komen wél. Vanmiddag staat het kabinet opnieuw oog in oog met een woedende oppositie, die premier Rutte en zijn ministersploeg een ‘falend testbeleid en gebrek aan centrale regie’ verwijt. Mis niks van het debat dankzij de livestream en ons liveblog onderaan het artikel.