Kabinet geeft Dutchbat gebaar van erkenning en 5000 euro

VVD en CDA in Brabant nemen afstand van ‘creep’ Baudet, maar houden vast aan samenwer­king met FvD

14:53 DEN BOSCH - De VVD in Brabant noemt Thierry Baudet ‘een creep’, het CDA in Brabant vindt de racistische appjes van de landelijk leider van FvD ‘absoluut verwerpelijk’. Toch blijven beide partijen staan achter hun samenwerking met Forum voor Democratie in de provincie, ondanks nieuwe druk van buitenaf.