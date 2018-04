Kabinet geeft geheime memo's dividendtaks morgen vrij

De oppositie is woest over de kwestie en wil zo snel mogelijk een debat met premier Rutte. GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van 'explosieve informatie' en eiste vrijdag al dat de stukken alsnog boven tafel kwamen. Hij toont zich tevreden voor het moment. ,,Er was veel politieke en maatschappelijke druk nodig. Maar het is goed dat de premier eindelijk de achtergehouden informatie over de dividendbelasting openbaar maakt. We gaan er op toezien dat alle relevante documenten gedeeld worden."



Klaver vraagt morgenmiddag direct een debat aan. Dat zal volgens hem zwaar worden voor de premier. ,,Zijn geloofwaardigheid staat op het spel. Eerst waren er geen stukken over de dividendbelasting. En toen had hij ze niet gelezen. Wat staat er in deze memo’s dat ze zolang geheim moesten blijven?"



Ook Lilian Marijnissen (SP) vindt dat Rutte heel wat uit te leggen heeft. ,,Talloze keren ontkende Rutte dat er onderbouwingen lagen voor de 1,4 miljard, terwijl de kamer er zo vaak om vroeg." Belangrijker voor Marijnissen is dat er geen 1,4 miljard 'cadeau wordt gedaan aan buitenlandse aandeelhouders terwijl we dat geld zoveel beter kunnen uitgeven.'



Volgens PVV-leider Geert Wilders lost het openbaar maken van de stukken niets op. Hij wil dat de waarheid op tafel komt en dat het kabinet de maatregel intrekt.



PvdA-leider Lodewijk Asscher wil dat de stukken 'onverwijld' openbaar worden gemaakt. Daarnaast wil hij van het kabinet horen 'waarom zo lang gezwegen en gelogen is' over het bestaan van de documenten. Hij wijst erop dat er in twee debatten is ontkend dat de stukken bestonden. ,,Dit is niet de manier om in een democratie om te gaan met informatievoorziening aan de Tweede Kamer'', vindt Asscher, die wil dat de stukken vandaag nog beschikbaar worden gemaakt. ,,Die stukken liggen er, die kan je nu naar de Kamer sturen.''