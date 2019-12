Kabinet geeft scholen in nieuw lespakket meer vrijheid

In oktober kwam een werkgroep van leraren en schoolleiders met de eerste plannen voor een heel nieuw lespakket voor basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen. Het huidige curriculum is meer dan dertien jaar geleden bedacht en volgens onderwijs en politiek is het tijd voor vernieuwing, zodat bijvoorbeeld ook digitale vaardigheden en burgerschap een plekje krijgen.



In de voorstellen van de werkgroep werd al geadviseerd om het nieuwe lespakket niet helemaal ‘dicht te timmeren’ om scholen de mogelijkheid te geven om ook eigen vakken aan te bieden, die aansluiten bij de visie van de school. Volgens Slob moet de 70/30-verdeling ‘het vertrekpunt’ zijn van de verdere ontwikkeling van het geactualiseerde curriculum. Het nieuwe lespakket moet in schooljaar 2023-2024 overal ingevoerd zijn.



Wel wil hij zeker weten of het nieuwe lespakket echt korte metten maakt met de overbelasting in het onderwijs. ,,Het kan niet zo zijn dat de optelsom van de voorstellen in de praktijk niet goed uitvoerbaar is.” Ook blijft het volgens Slob aan de scholen zelf hoeveel tijd ze besteden aan alle vakken.