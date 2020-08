Kabinet: geen extra geld voor hoger loon zorgmedewerkers

Dat schrijven de bewindslieden van Volksgezondheid - Hugo de Jonge, Tamara van Ark en Paul Blokhuis - dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Ze schetsen een grauw beeld van de huidige economie.

Zo gaat het Centraal Planbureau uit van een economische krimp van 5,1 procent in het huidige jaar, waarna in 2021 de economie hopelijk weer gaat groeien met 3,2 procent. De werkloosheid loopt in beide jaren op.

Geen geld

Er is simpelweg geen geld over om iets te doen voor de zorgmedewerkers, aldus het kabinet. ,,De inzet is erop gericht om de economische schade te beperken en tegelijkertijd het sterke economische fundament te behouden, zodat economisch herstel wordt bespoedigd. Met deze gedachte is het noodpakket banen en economie gecreëerd en zet het kabinet de opgebouwde financiële buffers in om een groot deel van de economische neergang op te vangen.”

Het kabinet schrijft nog wel expliciet de buitengewone inzet van de zorgprofessionals enorm te waarderen. ,,Om deze waardering niet alleen in woord maar ook in daad uit te dragen komt het kabinet met een eenmalige bonus van netto 1000 euro en werkt zij op dit moment de regeling daartoe uit.”

De bewindslieden bestrijden in de Kamerbrief het beeld dat zorgmedewerkers er karig af komen. ,,De lonen in de zorg zijn afgelopen jaren meegegroeid met de markt. Cao’s in de zorg laten ook voor 2020 en 2021 serieuze loonstijgingen zien. De startsalarissen van verzorgenden en verpleegkundigen liggen op een vergelijkbaar niveau als beroepen met hetzelfde opleidingsniveau bij overheidssectoren zoals het onderwijs en de politie.”

Robuust

Volgens het kabinet is bewust sprake van ‘een robuuste systematiek om een marktconforme loonontwikkeling binnen de zorg mogelijk te maken’. Ieder jaar stelt de overheid extra geld beschikbaar via de zogenaamde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). In 2020 ging het om 1,1 miljard. Begin dit jaar zijn verschillende zorgcao's met loonstijgingen afgesproken.

Overigens zal het OVA-bedrag, waarmee onder meer loonsverhogingen worden gefinancierd, door de crisis in 2021 substantieel lager liggen dan eerder verwacht.

Woensdag praat de Tweede Kamer over de beloning van zorgmedewerkers. Dan komt ook een oppositiemotie in stemming die vraagt om extra beloning .