Kabinet: houd je aan basisregels, anders dreigen extra lockdownregels

,,Mijn oproep, echt aan iedereen, is: blijf thuis bij klachten, laat je testen bij de GGD. Dat is echt de allerbelangrijkste basisregel”, zei demissionair premier Mark Rutte maandag na overleg op het Binnenhof, met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan zijn zijde. ,,Dit is cruciaal. Werk thuis, ventileer, houd die anderhalve meter in acht, overal waar geen coronapas is.”

Als deze week geen kentering komt in de nu exploderende coronacijfers, dan dreigen extra lockdownregels. De komende dagen zijn daarvoor cruciaal, zei Rutte: ,,Of de maatregelen van vorig weekeinde werken, zien we echt pas aan het eind van deze week. We hopen echt van harte dat we ons pas op 3 december weer moeten melden met een persconferentie.”

Het lockdown-spook zweeft boven het Binnenhof. Sinds begin oktober nemen het aantal infecties en ziekenhuisopnames al toe, de laatste weken schieten de curves steil omhoog. Inmiddels zijn er 2316 coronapatiënten opgenomen, van wie 466 op de intensive care. Daarbij kampen ziekenhuizen met personeelsuitval.

Minister De Jonge wilde niet vooruitlopen op welke maatregelen precies dreigen. ,,Maar denk aan sluitingstijden, groepsgroottes, allerlei lockdown-achtige maatregelen die we al kennen. En die wil je niet zomaar nemen, die zijn ook schadelijk. We willen eerst echt die kentering zien deze week.”

De modellen vertonen grote onzekerheidsmarges. Volgens het kabinet heeft het OMT vrijdag ‘niet geadviseerd’ om nu een harde lockdown af te kondigen.

Rutte benadrukte dat hij moet varen op die modellen en adviezen, ongeacht vocale oproepen van ziekenhuizen en experts om nu alvast hard in te grijpen: ,,Krachtig leiderschap is niet als iedereen zegt ‘neem extra maatregelen’, dat we dat dan doen. Die nemen we op basis van een brede afweging. Niemand hoeft maar een seconde te twijfelen dat we zouden aarzelen als ingrijpen nodig is. Maar het is niet zo dat we dat doen omdat mensen in talkshows dat zeggen.”

Ruim 21.000 besmettingen

Gemiddeld komen er de afgelopen tijd ruim 21.000 infecties per dag bij. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad waarschuwde zondag dat er snel ‘een fundamentele verandering’ moet komen, een forse daling van het aantal gevallen. ,,Anders koersen we af op een lockdown die echt de hele winter gaat duren.” De milde lockdown van vorig weekeinde lijkt nog geen effect te hebben. De eerste verkeersdata tonen wel een lichte afname van het reizen met het openbaar vervoer (min tien procent) en de auto (minus twintig procent). Maar de vraag is of dit zich ook vertaalt naar minder contactmomenten en dus minder potentiële besmettingsopties.

De roep om ingrijpen klinkt ondertussen luid. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) waarschuwt dat ‘code zwart’ snel bereikt wordt. ‘Als je naar de groei van het aantal besmettingen kijkt, zie je dat de landelijke maatregelen lang niet ver genoeg gaan om effect te hebben. Met deze slappe hap houd je de zorg niet overeind’, meldt V&VN-bestuurslid Jaap Kappert op de site van de vereniging.

Volgens De Jonge is Nederland ‘nog lang niet’ bij de laatste fase van code zwart, het moment dat er ic-bedden toegewezen moeten worden op basis van niet-medische afwegingen.

