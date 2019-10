Kabinet is niet van plan te stoppen met energie winnen uit biomassa

Wiebes trekt zich ook niets aan van de commissie-Remkes die onlangs adviseerde de miljardensubsidies voor biomassa te ‘heroverwegen’ omdat er bij de stook van hout ook veel stikstof vrijkomt waarmee Nederland al een enorm probleem heeft. ,,Wat Remkes adviseert, gaat tegen ons beleid in. Ik vond dat een wat wonderlijk advies.’’



De meerderheid in de Tweede Kamer denkt er net zo over. Slechts enkele oppositiepartijen willen dat het kabinet zo snel mogelijk stopt met biomassa. ,,Biomassa is bedrog en slecht voor het milieu’’, fulmineert Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Maar een verzoek van de Partij voor de Dieren om te debatteren over het EASAC-rapport werd door de meeste partijen afgewezen.



,,We moeten niet ineens de koers veranderen’’, vindt Kamerlid Mark Harbers van de grootste regeringspartij VVD. ,,Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, stelt dat biomassa duurzaam is. De Europese Commissie stelt dat biomassa duurzaam is. Daar moeten we vanuit gaan. We kunnen niet selectief shoppen in de aanbevelingen van het IPCC waar ons hele klimaatbeleid op gebaseerd is.’’