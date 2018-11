Kabinet jaagt 22 miljard via brievenbusfirma's het land uit

Het kabinet pakt deze brievenbusfirma’s aan door een bronbelasting in te voeren. Volgens D66-staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat het om een ‘klap in het gezicht’ van ondernemingen die een zogeheten bijzondere financiële instelling (BFI) in Nederland enkel gebruiken om belasting te ontlopen. Door de invoering van een bronbelasting op rente en royalty’s vervalt voor dergelijke bedrijven de reden om hier met een brievenbusfirma gevestigd te zijn. Het is daarom ook de verwachting dat de belasting niks zal opleveren en vooral een afschrikwekkende werking heeft.

Onterecht

Het bedrag van 22 miljard euro komt naar voren in een studie van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Financiën. SEO concludeert op basis van een steekproef dat in 2016 in totaal 199 miljard euro aan dividend, rente en royalty’s uit Nederland is gestroomd. Het overgrote deel daarvan, 177 miljard euro, gaat naar landen waar een normaal belastingtarief geldt, zoals EU-landen of de VS. Zo’n tien procent stroomt echter naar landen die niet of nauwelijks belasting heffen. Die praktijk vindt het kabinet onterecht en gaat het nu aanpakken. Snel benadrukt dat bedrijven die ‘echt iets toevoegen’ aan onze economie welkom zijn in Nederland. ,,Maar ons land moet niet alleen maar gebruikt worden voor doorstroom naar belastingparadijzen.”

Bahama's

Vooralsnog neemt het kabinetsvoorstel bedrijven in 22 belastingparadijzen op de korrel. Deze vestigingslanden staan op de Europese zwarte lijst of kennen een belastingtarief van 7 procent of minder. Het gaat om bekende belastingparadijzen als de Bahama’s en de Britse Maagdeneilanden. Snel sluit niet uit dat de lijst van 22 nog langer wordt, omdat een aantal landen met belastingvriendelijke regimes nog moeten bewijzen dat zij niet op de zwarte lijst thuishoren. Het bedrag van 22 miljard euro dat aangepakt wordt is daardoor eerder aan de lage dan aan de hoge kant, aldus Snel.



Snel bestrijdt dat Nederland maatregelen neemt omdat het internationaal zelf zou worden gezien als belastingparadijs. ,,Niemand vindt dat, en als iemand dat wel vindt, snap ik dat niet. Wij hebben gewoon een keurig tarief. Wat wij alleen niet moeten doen is ontkennen dat wij een rol spelen in geldstromen naar belastingparadijzen toe.”



De bijna 199 miljard euro die door Nederland gaat via BFI’s, is in zijn totaliteit goed voor 1,4 miljard euro aan belastinginkomsten. Snel verwacht niet dat er straks minder in de schatkist vloeit als 22 miljard euro van die totale stroom opdroogt. ,,Ik verwacht geen belastingschade van 1,4 miljard.”