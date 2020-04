Kabinet kan er niet meer omheen: statiegeld op plastic flesjes

Het kabinet besluit waarschijnlijk binnenkort om statiegeld op plastic flesjes in te voeren. Nu uit nieuwe cijfers blijkt dat het aandeel plastic flesjes in zwerfafval niet is gedaald, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) geen andere optie dan statiegeld per 2021 verplicht te stellen.

Volgens Rijkswaterstaat zijn vorig jaar 7 procent méér plastic flesjes in het zwerfafval gevonden dan gemiddeld in de jaren 2016 en 2017. Dit nieuwe cijfer stuurde Van Veldhoven woensdag naar de Tweede Kamer. Het kabinet had eerder met de verpakkingsindustrie afgesproken om het aantal plastic flesjes in zwerfafval met 70 tot 90 procent te verlagen.

Nu die afspraak bij lange na niet wordt gehaald, lijkt de invoering van statiegeld onvermijdelijk. In september vorig jaar meldde Van Veldhoven namelijk dat ‘statiegeld op kleine plastic flessen zal worden geïntroduceerd als niet ten minste een reductie van 70 tot 90 procent in het zwerfafval wordt gerealiseerd’. Ook schreef ze dat ‘de metingen over de tweede helft van 2019 hiervoor doorslaggevend zullen zijn’.

De staatssecretaris schreef verder dat ze van plan was om statiegeld in het voorjaar van 2021 in te voeren. ‘Uitstel van de invoering is voor mij geen optie’, voegde Van Veldhoven daaraan toe. Het statiegeld wordt mogelijk 15 eurocent per flesje. Of er ook statiegeld op blikjes komt – zoals een meerderheid in de Tweede Kamer wenst – is de vraag. Van Veldhoven wilde daar eerder nog niet aan.

Overleg

Ondanks haar toezeggingen uit september wil Van Veldhoven nu nog niet bevestigen dat het statiegeld wordt ingevoerd, zo laat haar woordvoerder weten. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat zij later deze maand een bestuurlijk overleg heeft over de aanpak van plastic flesjes en blikjes, waarna ze met meer informatie komt.

Volledig scherm Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu). © ANP

,,Statiegeld op plastic flesjes in 2021 en op blikjes in 2022 lijkt onvermijdelijk”, zegt CDA-Kamerlid Maurits von Martels over de nieuwste cijfers van Rijkswaterstaat. Volgens hem geeft de monitoring van plastic flesjes en blikjes ‘geen rooskleurig beeld’. Zo is het aantal blikjes in zwerfafval in 2019 met 16 procent toegenomen ten opzichte van de jaren 2016 en 2017.

Al in 2018 smeekten bijna alle gemeenten in Nederland bij het kabinet om de invoering van statiegeld. Toen bleek dat de wegwerpflesjes en blikjes veel problemen opleveren in de vorm van zwerfafval en zieke dieren, doordat die ervan eten. De lobby van de verpakkingsindustrie heeft invoering van statiegeld jarenlang tegengehouden.