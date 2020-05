Kabinet komt met aanpassing noodpakket na kritiek

Evaluatie: Wet passend onderwijs schiet doel voorbij, geen extra zorgleer­lin­gen op gewone scholen

27 mei De Wet passend onderwijs heeft er niet voor gezorgd dat meer kinderen met een handicap, leer- of gedragsproblemen naar een gewone school gaan. Het aantal zorgleerlingen in het reguliere onderwijs is sinds de invoering, vijf jaar geleden, niet gestegen. Ook hebben docenten niet meer hulp gekregen om deze leerlingen te ondersteunen. Daar was geen geld voor.