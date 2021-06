Kabinet komt met ‘loket’ voor tips over gesjoemel rond import mondkapjes

Negen miljoen

Consortium Hulpmiddelen

De voormalige coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), Rob van der Kolk, deed gisteravond op Radio1 een boekje open over de ervaringen met Van Lienden. Van Lienden wilde zich niet aan de LCH-spelregels houden en dreigde te gaan concurreren met het inkoopcentrum, stelde hij. ,,We wilden niet samenwerken, en later kwam hij met een aanbod bij de overheid. Maar het was een kopie van ons werk, we waren al verder. We hadden al vluchten en mondkapjes geregeld. Ik zei wel eens: ‘Sywert praat erover, wij regelen het’.” Toch drukte het ministerie door: ,,Ze zeiden ‘kopen kopen kopen’, wij zeiden: het was niet nodig. Maar toch wilden ze het, ik kan me ook wel voorstellen dat ze dat deden.”