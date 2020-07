Kabinet komt met taskforce in de strijd tegen lerarentekort

Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven nemen de aanbevelingen van Van Vroonhoven over, schrijven zij vandaag aan de Kamer. Bewindspersonen roepen vaker een taskforce in het leven in de hoop dat het verbeteringen kan forceren bij een weerbarstig maatschappelijk probleem.



Volgens Slob is er al veel bereikt: de belangstelling voor de pabo neemt al een paar jaar toe en ook het aantal zij-instromers dat zich met behulp van speciale subsidies laat omscholen stijgt. ,,Maar er is geen enkele reden om nu achterover te leunen. De prognoses van de tekorten zijn onverminderd ernstig. De adviezen van Merel van Vroonhoven geven veel handvatten om daar wat aan te doen”, aldus Slob, die stelt dat er voor haar voorstellen in het onderwijsveld ‘brede steun’ is.