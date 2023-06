Kabinet kwaad om uitkleden dienstregeling: NS krijgt maximale boete

De Nederlandse Spoorwegen (NS) krijgen van staatssecretaris Vivianne Heijnen van spoor de maximale boete, omdat de vervoerder de afspraken niet is nagekomen. In de tweede helft van vorig jaar werd de dienstregeling uitgekleed en reden er minder treinen dan was beloofd.

Gevolg was dat de reizigers soms opgepropt stonden in volle treinen en vaker moesten overstappen. Daarom krijgt de NS een maximale boete van 1,5 miljoen euro opgelegd. De afspraak was namelijk dat de NS de dienstregeling in stand zou houden, maar dat heeft het bedrijf niet gedaan.

Vanwege het verminderde aantal reizigers in coronatijd kreeg de NS vorig jaar staatssteun. Het kabinet schoot het bedrijf te hulp met 274 miljoen euro om te compenseren voor tegenvallende reizigersaantallen in de nasleep van de coronapandemie, de zogeheten Beschikbaarheidsvergoeding OV. Een van de voorwaarden voor die som geld was dat de dienstregeling vergelijkbaar moest zijn met die van het jaar ervoor.

Maar NS heeft de treinen afgelopen jaar beduidend minder goed laten rijden. Dat bleek ook uit de eigen prestatiecijfers over 2022. Nieuwe topman Wouter Koolmees, bekend van zijn periode als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor D66, reageerde daarop ontevreden. Maar hij verwacht dat de ergste problemen achter de rug zijn.

Minder kans op zitplaats

NS voldeed met het schrappen van treinen niet aan de voorwaarden. In de tweede helft van 2022 reden er namelijk minder treinen dan in de normale dienstregeling. NS deed dit vanwege personeelstekort. Reizigers hebben daarvan veel hinder ondervonden.

Door flinke personeelstekorten reed NS met 13 procent minder treinen. Gevolg was dat treinen veel voller zaten en vaker vertraagd raakten. Een op de twaalf reizigers (8,3 procent) arriveerde in 2022 met minstens vijf minuten vertraging op zijn bestemming. Dat is een kleine drie procent meer dan het jaar ervoor. De kans op een zitplaats in de spits daalde van 99,6 procent in 2021 naar 96,5 procent dit jaar.

Met name in september - traditiegetrouw de drukste maand - presteerde NS onder de maat. Bijna een op de tien reizigers kon niet zitten in de spits. De spoorwegen planden toen 183 treinen in waarvan vooraf al duidelijk was dat ze te kort waren. De maanden daarvoor waren dat er maximaal 45.

Boete wordt niet geïnd

De staatssecretaris zal de boete niet innen, schrijft zij, omdat ze niet wil dat de reiziger daarvan de dupe is. Het boetebedrag moet worden geïnvesteerd in iets waar de reiziger voordeel van heeft. Ze wil dat het bedrijf een plan van aanpak opstelt om de dienstverlening te verbeteren en achteraf verantwoording aflegt over de besteding.

NS hoeft het spoorboekje niet nog verder af te schalen, verwacht NS-topman Koolmees. ,,Tussen juli en november hebben we er 184 conducteurs en 240 machinisten bij gekregen, een mooie score.” Daarnaast is NS in gesprek met vakbonden en ondernemingsraad om kantoorpersoneel te laten assisteren op de treinen. ,,De opleidingen moeten in het nieuwe jaar starten.” Grote uitdaging voor NS komend jaar is het veranderde reizigersgedrag, stelt Koolmees. Een vijfde van de reizigers is na corona nog steeds niet teruggekeerd.

De laatste keer dat NS zo’n boete kreeg was in 2017, onder staatssecretaris Sharon Dijksma.

