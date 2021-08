Kabinet met PvdA en GroenLinks komt dichterbij: links duo wil in één onderhandelingsteam

Het is de week van de waarheid. Vandaag of morgen moet duidelijk worden welke partijen in conclaaf gaan over een nieuw kabinet, zo liet VVD-leider Mark Rutte gisteren weten. ,,Uiteraard is het de bedoeling dat deze fase wordt afgesloten met een advies over welke partijen gaan onderhandelen over een kabinet’’, zei hij. ,,Dat zal in de komende dagen moeten gebeuren.’’



Rond het Binnenhof klinkt dat informateur Mariëtte Hamer morgen of maandag met haar eindverslag wil komen. Volgende week - mogelijk dinsdag of woensdag - zou dan met de Tweede Kamer gedebatteerd kunnen worden over het verdere verloop van de formatie.



Anderen zijn minder optimistisch. Want voor het zover is, moeten Rutte en D66-leider Sigrid Kaag nog een stevig potje armpje drukken. Vandaag komen zij opnieuw bij elkaar. Vanaf 13.00 uur worden ze ontvangen door informateur Hamer, samen met hun secondanten Sophie Hermans (VVD) en Rob Jetten (D66). De grote vraag die op tafel ligt: gaat er onderhandeld worden met CDA, PvdA en GroenLinks? Of wordt het toch een doorstart van het huidige kabinet, met CDA en ChristenUnie?