Kabinet moet bedelen bij PvdA óf Otten voor stikstofwet

Hoewel de stikstofwet van het kabinet met een nipte meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen, dreigt de wet alsnog te stranden in de senaat. Daar heeft het kabinet de steun van PvdA (6 zetels) óf Henk Otten (3 zetels) nodig.

De Partij van de Arbeid stemde vanmiddag, net als de hele linkse oppositie, tegen de stikstofwet waarmee het kabinet de vastgelopen woningbouw in Nederland wil vlottrekken. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn wel vóór, net als SGP, 50Plus en Van Haga. Daarmee steunt een krappe meerderheid in de Tweede Kamer de wet.

Maar de voorstemmers hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, waar de stikstofwet naar verwachting op 17 december in stemming wordt gebracht. Het kabinet moet voor die tijd alsnog de PvdA overtuigen óf de fractie-Otten (van Henk Otten, die eerder vertrok bij Forum voor Democratie). Ook GroenLinks of Forum voor Democratie kunnen de stikstofwet door de senaat loodsen, maar de kans daarop lijkt zeer klein.

Woningbouw

,,De aanpak van het kabinet is juridisch niet sterk genoeg’’, zegt PvdA-Kamerlid William Moorlag. ,,Bouwers zijn helemaal niet geholpen als vergunningen later weer worden teruggedraaid.’’ De PvdA wil dat er meer geld wordt uitgetrokken voor natuurherstel. Ook eist de partij dat vrijgekomen stikstofruimte vooral ten goede komt van woningbouw. Nu wil het kabinet ook stikstofruimte gebruiken voor grote verkeersprojecten.

Als de wet blijft zoals hij nu is, stemt de PvdA in de Eerste Kamer tegen. Wordt de partij van Lodewijk Asscher niet overtuigd, dan kan het kabinet zich nog tot Henk Otten wenden. Die heeft 3 zetels in de senaat en kan het kabinet samen met SGP en 50Plus aan een meerderheid helpen.

Paniekvoetbal

,,Deze wet is paniekvoetbal, het is een noodverband’’, laat Otten weten. ,,Maar wij zeggen niet bij voorbaat ‘nee’. Wij willen ook niet dat het land stilvalt, maar we willen wel regie zien van het kabinet en daar is deze wet geen voorbeeld van. Ik ga alles bestuderen, we moeten nog een definitief oordeel vormen. Ik ga daar nog niet op vooruitlopen.’’