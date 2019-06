Kabinet moet eerlijk zijn over terugkerende Syriëgangers

Staatsse­cre­ta­ris biedt opnieuw excuses aan omdat Belasting­dienst gezinnen in grote problemen bracht

11 juni Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft opnieuw zijn excuses aangeboden omdat de Belastingdienst gezinnen in grote problemen heeft gebracht door de kinderopvangtoeslag stop te zetten. Hij stelt dat de fiscus last heeft gehad van ‘tunnelvisie’ en daardoor de ‘menselijke maat’ uit het oog is verloren.