Kabinet moet schoolbesluit nemen: volledige heropening ligt lastig

Het kabinet praat dit weekeinde over de coronamaatregelen vanaf begin maart, heropening van het voortgezet onderwijs staat bovenaan de wensenlijst. Een ingewijde noemt het ‘niet onwaarschijnlijk’ dat de scholen weer gedeeltelijk open kunnen op 1 maart: ,,Er is breed besef dat hier snel een ei over moet worden gelegd”, zegt de bron.

Wat er ook besloten wordt: duidelijk is dat de scholen niet terugkeren naar de situatie van voor half december. Kinderen ouder dan 12 moeten ook afstand houden, dus cohortering – gesplitst onderwijs – ligt voor de hand, zegt Károly Illy, kinderarts en OMT-lid. ,,De modellen van het RIVM worden nu ook gemaakt op basis van een aangepaste heropening van scholen, niet een volledige heropening, dat is zonneklaar.”

De druk om de scholen in maart weer te openen is enorm, merken betrokkenen in het OMT en op het Binnenhof. De VO-raad riep vandaag al op om minstens 1 dag per week fysiek onderwijs aan te gaan bieden, GroenLinks-leider Jesse Klaver meldt: ,,Ik vraag de regering met klem: open 1 maart de middelbare scholen!”

Stempel

Of de ruimte er werkelijk is, zal moeten blijken uit het OMT-advies. Vrijdag komen de experts bijeen. De epidemiologische situatie in Nederland is momenteel fragiel: de druk op de zorg is stabiel, er zijn 95.000 besmettelijke mensen, de R ligt nipt onder de één, 23 van de 25 Veiligheidsregio’s dragen nog altijd het stempel ‘zeer ernstig’ (met wekelijks meer dan 250 infecties per 100.000 inwoners).

De rekenmeesters van het RIVM gaan modelleren hoeveel extra infecties, ziekenhuisopnames en sterfte de heropening van het voortgezet onderwijs vermoedelijk opleveren, het kabinet zal op basis daarvan beslissen of die toename acceptabel is als in ruil daarvoor het normale onderwijs voor jongeren (deels) terugkomt. Andere mogelijke versoepelingen – winkels open, contactberoepen, buitensport – worden mogelijk besproken, maar lijken zeer onzeker.

Avondklok

Ook de toekomst van de avondklok ligt straks opnieuw op tafel. Dat straatverbod loopt formeel tot en met 3 maart door, maar het kabinet wil de maatregel als afgesproken ‘opnieuw wegen’: zodra het kan moet de avondklok in de prullenbak, zei premier Rutte eerder.

Dan kan in theorie de situatie ontstaan dat het kabinet na een pijnlijk chaotische week -met een kluchtige turbospoedprocedure en na een supersnelle reparatiewet en Kamerdebat - komende dinsdag zal melden dat die regel snel verdwijnen kan. Al schat het RIVM het effect van de avondklok en thuisbezoekrestricties op circa ‘10 procent’: ,,Het aantal besmettingen thuis neemt af, effecten van het beperkte thuisbezoek en de avondklok lijken er te zijn”, zegt een bron.

Wel bekijkt het kabinet het plan voor een ‘testbewijs’ waarmee versoepelingen mogelijk worden gemaakt. De capaciteit voor sneltests wordt razendsnel uitgebreid, mogelijk komt er een regeling waarbij mensen met een recente negatieve testuitslag weer meer mogen – zoals naar kantoor en de kroeg – bevestigt een bron op het Binnenhof.

Volledig scherm Een leraar van een middelbare school draagt een mondkapje in de klas. © ANP

