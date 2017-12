Kabinet neemt Kieswet op de schop

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart bleek dat er in tal van gemeenten stemmen verloren waren gegaan. Zo werden in Boxmeer 7600 stemmen niet meegerekend bij de uitslag en stemden in Bergeijk bijna 1100 mensen op D66, maar werden ook die niet meegeteld. Ook in andere gemeenten constateerde de Kiesraad verschillen tussen de uitslag en het officiële proces-verbaal. Daardoor 'verdwenen' in totaal nog eens 300 stemmen. Toenmalig minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken stelde al voor de zomer dat het stemproces verbeterd moet worden.



Nu is het zo dat de verschillende stembureaus in een gemeente hun uitslag doorgeven aan het centrale stembureau, meestal in het gemeentehuis. De burgemeester stelt een dag na de verkiezingen het totaal aantal stemmen per kandidaat en per kieslijst vast. Dat gebeurt niet in het openbaar. Zo’n openbare zitting wordt pas later gehouden, op het hoofdstembureau van een kieskring. Als er fouten zijn gemaakt, kunnen die pas dan worden hersteld. Met de nieuwe procedure moeten eventuele fouten eerder aan het licht komen en sneller worden gecorrigeerd.