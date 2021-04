Kabinet onderzoekt betaald verlof na miskraam of doodgeboorte

Het kabinet laat onderzoeken of en hoe er een regeling kan komen voor betaald verlof voor stellen die getroffen worden door een miskraam of een doodgeboorte. Dat zei minister Wouter Koolmees maandag in de Tweede Kamer.

In Nieuw-Zeeland is onlangs een wet aangenomen die stellen het recht geeft op drie dagen doorbetaald verlof na een miskraam of doodgeboorte. Daar zou Nederland een voorbeeld aan moeten nemen, vinden de SGP en GroenLinks.

Het kabinet had eerder al een onderzoek toegezegd naar rouwverwerking op de werkvloer, en de mogelijkheid tot rouwverlof. In dat onderzoek zal ook worden gekeken naar een verlofregeling zoals in Nieuw-Zeeland. Het onderzoek gaat binnenkort van start, zei Koolmees. De uitkomsten ervan worden voor het einde van het jaar verwacht.

Enorme impact

,,Een zwangerschap die onverwacht eindigt in een miskraam of een kindje dat dood wordt geboren heeft een enorme impact op ouders”, zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. ,,Bij zo’n ingrijpende gebeurtenis wil je niet meteen weer op de bouwplaats of op kantoor verwacht worden. Eerst moet dit hevige verdriet enigszins een plaatsje krijgen.”

Volgens Kamerlid Senna Maatoug (GroenLinks) ‘durven mensen die dit overkomt, dit vaak niet bespreekbaar te maken.’ ,,Ze houden het voor zichzelf. Daarom krijgen zij niet de juiste hulp, en kunnen werkgevers hier niet goed op inspelen. Daarom is het goed als het kabinet zich inspant om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp.”

