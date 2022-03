Kabinet over koopkrachtdreun: dit jaar alleen soelaas voor laagste inkomens

Dat heeft Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gezegd in reactie op de koopkrachtdreun die het CPB voorspelt. Welke oplossingen het kabinet ziet is nog onduidelijk. ‘In de loop van volgende week’ wil het kabinet meer duidelijkheid geven. De middeninkomens hoeven dit jaar dus nog niet veel te verwachten, hooguit de ‘laagste middeninkomens’.

De stijgende energieprijzen en de Russische inval in Oekraïne zorgen er dit jaar voor dat de doorsnee koopkracht van Nederlanders met 2,7 procent daalt, denkt het CPB. Dat zou de grootste koopkrachtdaling zijn in 40 jaar.

Van Gennip zegt dat voor dit jaar alleen de laagste inkomens compensatie kunnen verwachten. Andere inkomensgroepen kunnen pas volgend jaar een tegemoetkoming tegemoetzien. ,,We kunnen niet iedereen helpen. We hebben met z’n allen gewoon minder te besteden. We willen voor dit jaar nog effecten dempen voor lage inkomens. Voor alle andere groepen kijken we naar volgend jaar”, zei Van Gennip.

De minister ziet de 'brede impact', maar kijkt vooral naar laagste inkomens. ,,Die wonen in slecht geïsoleerde huizen."

Tweede Kamer

Vanuit de Tweede Kamer klinkt een luide roep op snel ingrijpen. Regeringspartijen VVD en ChristenUnie opperen om tijdelijk de brandstofaccijnzen te verlagen. Dit is echter een minder gerichte maatregel omdat ook rijkere Nederlanders hiervan profiteren. Het CPB voorspelt juist dat de klap valt in de lagere inkomensgroep. Verlaging van energieprijzen ligt dan meer voor de hand, of nog specifiekere compensatie.

Van Gennip zegt dat er ‘geen taboes’ zijn als het gaat om mogelijke oplossingen. ,,Maar we worden met z’n allen geraakt. Wat we voor de een compenseren, gaat er bij een ander af.” Vorig jaar compenseerde het kabinet de energienota al met ruim 3 miljard euro. Volgens Van Gennip gaat het ‘zeker om die orde van grootte’.

Ze liet in het midden of het kabinet gaat snijden in investeringen (bijvoorbeeld op klimaat of stikstof), of dat het de staatsschuld verder op wil laten lopen.

