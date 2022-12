Kabinet: Politieke partij moet verboden kunnen worden als democratie gevaar loopt

Ze noemt de bestorming van het Capitool, de inval door Rusland, de mislukte staatsgreep in Duitsland. ,,De democratie staat onder druk,” zegt Hanke Bruins Slot, de minister van Binnenlandse Zaken. ,,De weerbaarheid moet versterkt worden en dus moet die verankerd zijn in de wet.’’ Haar voorstel, de Wet Politieke Partijen, wordt na drie jaar peinzen nu voorgelegd en zal de nodige discussie geven.

Want wat daar óók in staat: de mogelijkheid om politieke partijen te verbieden. Recent nog riep D66 bijvoorbeeld op tot een verbod van Forum voor Democratie, nadat FvD’er Gideon van Meijeren zinspeelde op een ‘vreedzaam’ protest dat de regering omver zou moeten werpen. Maar wat was het geval: het verbieden van politieke partijen is nu schier onmogelijk.

Bruins Slot wil dat nu alsnog mogelijk maken als de partij, of leden ervan, ‘geweld prediken’ of ‘gewelddadige middelen’ gebruiken om ‘politieke doelen te verwezenlijken’, zoals ‘het ontmantelen van ‘de democratische constitutionele orde en het afschaffen van grondwettelijke rechten en vrijheden’.

Ter illustratie: denk aan een partij die de onafhankelijke rechtspraak wil afschaffen, politieke leiders die aanzetten tot geweld, die opruien of een samenleving nastreven die ‘onverenigbaar is’ met de democratie.

Ondanks de recente discussie zegt Bruins Slot dat de wet niet op Forum geënt is. ,,Deze wet is niet bedoeld om huidige politieke partijen te verbieden. Het is echt het sluitstuk. Het is bedoeld voor de toekomst, het is een gebrek dat het nu niet kan, want je ziet de druk op de democratie toenemen, dus zo’n middel gaat nodig kunnen zijn. Nu is daar niks voor geregeld, terwijl een politieke partij wezenlijk anders is dan een voetbalvereniging, waarvoor nu wel allerlei regels gelden.”

Hoge Raad

Het is straks de procureur-generaal bij de Hoge Raad die als een soort openbaar aanklager een partijverbod kan voorstellen aan de rechters van de Hoge Raad, die beslist dan uiteindelijk. De procureur-generaal, in de praktijk een team van aanklagers, beslist dus op eigen initiatief welke partij in aanmerking komt. ,,Je wil dat de onafhankelijk rechterlijke macht uiteindelijk oordeelt.” Uiteindelijk is daarna alleen hoger beroep mogelijk bij het Europese Hof.

Volledig scherm Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat de pers te woord op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. © ANP Het lastige is tegelijk: wanneer is iets opruiend? Waar de één in Van Meijerens woorden een oproep hoorde tot het bezetten van het parlement, zei hij dat niet letterlijk. Bruins Slot noemt die uitspraken ‘fout en gevaarlijk’. Maar zonder een verband te willen leggen met Forum, legt ze uit dat ‘de criteria’ in de wet ‘een kader scheppen’.

Zo moet ofwel in de partijstatuten van een politieke partij staan dat ze de democratie schade willen doen, ofwel moet dat ‘blijken uit het handelen van partijleden’.

,,Als er in de partijstatuten staat: de Tweede Kamer moet worden afgeschaft, dan is het helder.” Maar anders, zegt ze, geldt ook het zogeheten naderend gevaar-criterium. Het Europese Hof hanteerde dat principe al eerder. Bruins Slot zegt dat daarvan sprake kan zijn als er een ‘aanhoudende aantasting van de democratische rechtsorde’ is die ‘sluipenderwijs ontstaat’. ,,Dan gaat het erom dat we op de rand staan van het kapotmaken van de democratie. Je wilt niet wachten met ingrijpen tot de democratie al kapot is.”

Overigens: als de partij wordt verboden, mogen de gestrafte bestuurders ‘ten minste drie jaar’ niet opnieuw een partij bestieren.

Of het wetsvoorstel in deze vorm een meerderheid in de Tweede Kamer krijgt is overigens nog de vraag. Forum voor Democratie en de PVV zijn fel tegen, maar ook CDA en VVD willen eerst een goed debat. Bruins Slot verwacht ‘een levendige discussie’. ,,Maar het gaat ook niet om niks.”

Spelregels financiën

In de wet staan ook nieuwe spelregels voor de financiën van politieke partijen. Zo zijn vanaf 1 januari al giften aan partijen van buiten de EU, denk Rusland of Marokko, verboden. Maar de nieuwe wet regelt ook dat er een aparte autoriteit komt die toezicht gaat houden op partijfinanciering. ,,Nu houd ik als minister toezicht, maar daar hoort het niet. Een minister heeft altijd een politieke kleur.”



De nieuwe autoriteit gaat partijen niet alleen verplichten inzichtelijk te maken wie de geldschieters van de partij zijn, maar ook aan welk soort advertenties dit geld wordt besteed. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden hoe en wat er op gaat aan zogenoemde microtargeting. Dat zijn boodschappen die zijn toegesneden op specifieke groepen kiezers, die worden geselecteerd op basis van door computerprogramma’s geanalyseerde data. De berichten kunnen ook ‘negatieve ads’ zijn, boodschappen waarin een bepaalde andere partij zwart worden gemaakt. Nu is niet altijd duidelijk wat partijen daaraan uitgeven. Als ze daar straks niet (genoeg) transparant over zijn, kunnen boetes worden opgelegd tot 900.000 euro.

