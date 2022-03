Kabinet roept Oekraïense vluchtelingen op om zich te registreren

Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vanavond aangekondigd na kabinetsberaad. Volgens de VVD-bewindsman is het bekend hoeveel Oekraïeners in een asielzoekerscentrum of opvanglocatie zitten. Maar dat geldt niet voor hun landgenoten die naar vrienden of familie in Nederland zijn gekomen. ,,Door registratie krijgen we die beter in beeld.”



Daarnaast is het Centraal knooppunt informatie Oekraïne opgetuigd. Vanavond is dat al toegankelijk voor gemeenten en vanaf morgen ook voor andere instellingen die zich bezighouden met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zij kunnen daar naartoe bellen om meer informatie te krijgen. Ook zal dit knooppunt vanaf donderdag de verdeling van vluchtelingen over beschikbare locaties op zich nemen.



Het kabinet besloot vorige week al op zoek te gaan naar 50.000 opvangplekken. De 25 veiligheidsregio's worden geacht elk 2000 plaatsen te leveren. Het totale aantal kan volgens Van der Burg als dat nodig blijkt verder oplopen, zei hij eerder vandaag in de Tweede Kamer. ,,Als de 50.001ste zich meldt, kunnen wij niet zeggen: slaap jij maar buiten. We zullen aan de bak moeten.”