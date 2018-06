'Kabinet scherpt eisen burgerschapsles aan'

Kabinet wil geen vuurwerk­ver­bod: 'Te vergaand'

4 juni Het kabinet wil geen algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat schrijven minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer in een brief die in handen is van verschillende media.