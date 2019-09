Kabinet schiet spaarder te hulp: tot 400.000 euro geen belasting meer

Voor het spaargeld dat boven de drempel van vier ton uitkomt, is straks alleen nog belasting over het daadwerkelijk behaalde rendement verschuldigd. Omdat de rente momenteel amper boven 0 procent uitkomt zullen deze spaarders nauwelijks iets hoeven te betalen zijn, is de verwachting. Wie in een jaar tijdelijk boven de drempel uitkomt, bijvoorbeeld doordat de winst van de verkoop van een huis een korte periode op de spaarrekening geparkeerd staat, is voortaan alleen nog maar belasting over die specifieke periode verschuldigd.