Kabinet schrapt vanwege corona centraal examen op beroepsgericht vmbo

Herkansingen

Eerder kondigde minister Slob al aan dat de afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens verlengd worden. Daardoor krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen of om achterstanden in te lopen bij leerlingen die enkele examens missen, bijvoorbeeld doordat ze in quarantaine zitten. Over een paar weken wordt duidelijk of er meer maatregelen nodig zijn voor de eindexamens op middelbare scholen.