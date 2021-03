Kabinet schroeft priktempo flink op: vier miljoenste vaccinatie al half april

Eind juni moeten 8 miljoen mensen al volledig gevaccineerd zijn. Dat schrijft het kabinet vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad adviseerde eerder al dat Astra en Janssen ook voor 65-plussers veilig zijn, het kabinet volgt dat nu. Het priktempo kan omhoog omdat farmaceuten veel meer doses leveren de komende weken. Sinds de start van de prikcampagne zijn er dik 2 miljoen inentingen gezet, de komende drie weken moet dat dus dubbel zoveel worden.

Voor de levering van vaccins is Nederland afhankelijk van grote producenten, de ‘speciale gezant’ die op zoek ging naar nieuwe mogelijkheden om snel meer vaccins op eigen bodem te produceren meldt dat dit op korte termijn niet mogelijk is. Wereldwijd is er een run gaande op vaccingerelateerde producten, dat kan ook leiden tot problemen bij de levering van andere geneesmiddelen, waarschuwt de gezant.



Gisteren kondigden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan dat versoepelingen de komende weken niet mogelijk zijn, alleen de avondklok zal een uurtje later ingaan vanaf 31 maart. Opvallend: in de Catshuis-stukken van afgelopen zondag noch in de OMT-adviezen wordt de inkorting van de avondklok genoemd. Dat duidt erop dat het pas echt een serieuze optie werd nadat de burgemeesters van de Veiligheidsregio's hiervoor pleitten op maandag.

Derde golf

Het OMT ziet dan ook geen ruimte voor versoepelingen, zo blijkt uit het advies dat zojuist openbaar gemaakt is. De voorspellingen waren er altijd al, de boog zat in alle modellen, maar nu lijkt Nederland toch echt in de derde coronagolf te zitten, beschrijven de experts. De besmettelijker Britse variant veroorzaakt inmiddels 80 procent van de infecties. Als er al versoepeld kan worden, dan hooguit in het hoger onderwijs, vindt het OMT. En dan wel op voorwaarde van grootschalig gebruik van sneltesten. Dat lukt pas op zijn vroegst eind april.

Hoeveel vaccins krijgt Nederland? Wanneer ben ik aan de beurt?

Via www.coronavaccinatie.nl is te zien in welke groep je behoort en wanneer je een uitnodiging kan verwachten voor een inenting.

Nederland heeft - via de EU - contracten met vier vaccinproducenten. Die leveren volgens afspraak de komende 5 weken in totaal dik 3,5 miljoen doses. Een overzicht.

Week 13 (29 maart) - 860.178 doses

Week 14 - 860.178 doses

Week 15 - 687.046 doses

Week 16 - 644.262 doses

Week 17 (26 april) - 1.085.627 doses

Het OMT is ook bezorgd over het grote aantal proeven met evenementen, nu de dagelijkse aantallen infecties nog zo hoog zijn. Het kabinet wil de komende tijd zo'n honderd experimenten houden waarbij mensen nauwlettend worden gemonitord en getest als ze naar een wedstrijd, festival of café gaan. De virologen benadrukken ook dat haast gemaakt moet worden met het inenten van 60-plussers. ,,Om de belasting van de zorg zoveel mogelijk te beperken.”

Pasen en Ramadan

Burgemeesters en bestuurders van veiligheidsregio's dringen bij het kabinet aan op ‘duidelijke adviezen’ over Pasen, andere feestdagen, de mei- en zomervakantie. ,,De vertegenwoordigers van de gemeenten, de veiligheidsregio’s en GGD-GHOR zijn voorstanders van een vaccinatiebewijs”, schrijft het kabinet aan de Kamer. De avondklok gaat vanaf volgende week een uur later in, waardoor deze maatregel ook van kracht is tijdens Pesach, het Holifeest, Pasen en de Ramadan. ,,Er zal niet worden voorzien in een uitzondering die het mogelijk maakt huiswaarts te keren na het bijwonen van religieuze diensten in synagoge, kerk of moskee na de klok van 22.00 uur.”

