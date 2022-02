Kabinet schuift 2G-pas weer op lange baan, na kritisch rapport en tegenstand in Tweede Kamer

Het kabinet weigert om de 2G-coronapas bij het grofvuil te zetten na een kritische analyse van de TU Delft en fel verzet in de Tweede Kamer. Wel wil minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) nieuw onderzoek naar nut en noodzaak van het middel waarbij ongevaccineerden buiten de deur moeten blijven. ,,Je wilt niet het hele plan in de versnipperaar gooien.’’

‘Naar aanleiding van het rapport van de TU Delft en de vragen van de Kamer wil ik nader laten onderzoeken in welke specifieke omstandigheden een coronatoegangsbewijs gebaseerd op 2G ingezet kan worden, zodat het een proportionele maatregel kan zijn’, schrijft Kuipers zojuist in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarmee schuift het kabinet 2G noodgedwongen opnieuw op de lange baan. Het kabinet beschouwde het instrument als optie om eerder uit een lockdown te komen, maar politiek was het middel altijd zwaar omstreden. Alleen VVD, D66 en later CDA (samen 72 van de 150 zetels) toonden zich voorstander, andere partijen bleven kritisch. Ze menen dat het middel tweedeling zaait.



Met de komst van de veel besmettelijkere omikronvariant nam de kritiek op de 2G-coronapas alleen maar verder toe. Toen de TU Delft onlangs concludeerde dat de meerwaarde van 2G boven 3G minimaal is, leek het politieke doodvonnis getekend.

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij, lees daaronder verder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer dreigde vanmiddag voor een motie te stemmen om 2G definitief te schrappen. Volgens een ingewijde is het nu nog de vraag of die motie het haalt. ,,Voor diverse fracties helpt het dat het kabinet nu zelf om uitstel vraagt”, stelt een bron.



Want minister Kuipers wil het plan nog niet ‘helemaal in de versnipperaar gooien’, zegt zijn woordvoerder. ,,Uit de studie van de TU Delft blijkt dat de meerwaarde van de 2G-coronapas bij omikron beperkt is. Maar wellicht heeft het wel een effect onder bepaalde omstandigheden of bepaalde andere virusvarianten. Dan wil je niet het hele plan in de versnipperaar gooien, maar heb je het liever in de gereedschapskist.”

Nieuw onderzoek moet nu aantonen of de coronapas voor gevaccineerde of genezen personen nog haalbaar is. Of de coronapas nog wel goed werkt, is voer voor discussie. Minister Kuipers spiegelde de effecten volgens onderzoekers te rooskleurig voor toen hij zei dat 2G ‘tot wel vijftien procent’ van het aantal infecties zou remmen.

Het werkelijke effect zou kleiner zijn omdat de nieuwe variant makkelijker door de vaccinatiewal breekt en omdat de coronapas helemaal niet zo breed wordt ingezet als het door Kuipers geciteerde rekenvoorbeeld.