Kabinet staat open voor defensieve wapenleveranties aan Oekraïne

Rutte hoopvol over versoepe­lin­gen: 'Horeca en cultuur gaan voor'

Premier Mark Rutte is optimistisch over het verder loslaten van de lockdown. De cijfers over omikron zijn bemoedigend, zei hij in het coronadebat: ,,Dit geeft hoop op versoepelingen, met voorrang voor cultuur en horeca. Maar we moeten eerst de nieuwe cijfers zien.”

