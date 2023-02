Kabinet steekt 10 miljoen in noodhulp Syrië

Dat heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt. Van het bedrag gaat 7 miljoen euro naar VN-fondsen, die moeten zorgen voor tenten, dekens, voedsel en water. De rest, 3 miljoen euro, wordt via Nederlandse hulporganisaties die actief zijn in het land uitgegeven.

,,Maar dat mag ons er niet van weerhouden Syriërs in nood te helpen", zegt Schreinemacher. ,,De burgeroorlog duurt al 12 jaar en heeft veel kapotgemaakt en honderdduizenden mensen het leven gekost. In het getroffen gebied zijn veel ontheemde Syriërs die eerder vluchtten voor het geweld. Het is verschrikkelijk dat ze nu opnieuw hard zijn getroffen door de verwoestende aardbevingen. Voor hen is dit een ramp op een ramp.”