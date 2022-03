Kabinet steekt EU-miljarden uit coronafonds vooral in klimaatbeleid

Die pot is in juli 2020 opgetuigd door de EU-leiders en is bedoeld als groot fonds van liefst 750 miljard euro om Europese landen te helpen met de kosten die ze hebben van de coronacrisis. Iets meer dan de helft is een subsidie, het andere deel een lening, als landen dat willen. Nederland leent niet.

Belangrijke voorwaarde bij de oprichting was dat het geld voor zeker 37 procent gebruikt zou worden voor verduurzaming. Nederland gaat de investeringen voor 40 procent gebruiken voor klimaatbeleid, zo is het plan.

Let wel: het bedrag komt niet bovenop de miljarden die het kabinet en de Tweede Kamer al hebben uitgetrokken voor klimaatbeleid. Eigenlijk heeft het huidige kabinet het EU-geld dat nu beschikbaar komt, al toebedeeld in het regeerakkoord of in de huidige begroting. Het geld was dus al vergeven, zonder dat het al is overgemaakt. Naar wind op zee gaat bijvoorbeeld volgens de plannen 1,25 miljard euro, als de EU instemt. Het kabinet had daarover al plannen gemaakt.

Naast investeringen in klimaat, gaat 32 procent naar ‘digitaal’, zoals de it-systemen bij Defensie, of bijvoorbeeld digitale toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie.

In mei hoort Nederland van de EU welk bedrag ons land zeker gaat krijgen. Volgens het ministerie van Financiën wordt er rekening mee gehouden dat de som mogelijk toch kleiner wordt.

Maar plannen zijn er genoeg: het ministerie van Financiën heeft een pakket van 7,7 miljard euro gemaakt. Dat wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer en gaat daarna naar de EU. De EU-commissie beoordeelt dan of het pakket aan de eisen voldoet, waarna gekozen kan worden welke plannen voor ten minste 4,7 miljard euro worden uitgevoerd. Eerder hield het kabinet er rekening mee dat het 5,8 miljard euro zou krijgen, maar minister Sigrid Kaag (Financiën) meldde eerder al dat dit bedrag lager zou gaan uitvallen.

Voor het einde van het jaar moet 70 procent van het geld zijn overgemaakt naar ons land, mits de Europese Commissie instemt met de plannen. Nederland is bepaald geen grootontvanger. Italië krijgt bijvoorbeeld voor 194 miljard euro uit het fonds.

Dat Nederland veel geld in verduurzaming wil steken, mag niet verrassen. De oprichting van het coronafonds in 2020 was het gevolg van zwaarbevochten onderhandelingen, waarbij ook Nederland dwars lag. Ons land wilde niet dat Brussel voor bank ging spelen. Daarom werd op voorstel van ons land ook de eis gesteld dat het geld wel voor hervormingen of verduurzaming gebruikt moet worden.

