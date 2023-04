Kabinet stelt gratis kinderopvang twee jaar uit en gaat bezuinigen: opleidingsbudgetten geschrapt

Met videoDe kinderopvang wordt pas in 2027 bijna gratis, twee jaar later dan het kabinet van plan was. Reden is dat de stelselwijziging onuitvoerbaar is, onder meer door personeelstekort. Wel wil het kabinet tegemoet komen door een hogere kinderopvangtoeslag.