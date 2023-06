Kabinet steunt plan om ook tieners vast te zetten aan buitengrens Europa, ChristenUnie overvallen

Het kabinet vindt dat oudere tieners die weinig kans maken op asiel mogen worden vastgezet bij de Europese buitengrens, zoals in een conceptplan van de Europese Unie staat. Een deel van de Kamer vraagt zich af of dat standpunt indruist tegen het coalitieakkoord.

In de EU wordt al jaren geprobeerd afspraken te maken over migratie. Nu ligt een plan op tafel waarin ook staat dat mensen meteen aan de buitengrens tegengehouden worden als zij vanwege hun nationaliteit minder dan 20 procent kans maken om in Europa te mogen blijven. Het gaat dan om mensen – ook gezinnen met kinderen – uit ‘veilige landen’ zoals Marokko en Algerije.

Zij worden in de Europese plannen vastgezet om te kijken of hun asielaanvraag kans maakt. Zo niet, dan wordt hij of zij teruggestuurd naar het land van herkomst. Eerder, in 2020, stelde het kabinet dat ‘alleenstaande minderjarigen’ moeten worden uitgesloten van zulke detentie bij de grens. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder wees erop dat in een Kamerbrief van eind vorige maand nog naar die afspraken werd verwezen, met de toevoeging dat het ook is ‘vastgelegd in het coalitieakkoord’.

Van der Burg wil woensdag in een debat echter niet spreken over detentie, maar van een ‘huisvestingsvoorziening’ waar mensen ‘binnen een dag of sneller’ horen of ze door mogen reizen. Die voorziening is volgens hem niet bestemd voor ‘kinderen van 5 of 6 jaar’, maar wel ‘voor de groep 17-18-19-20-jarigen’. Hij vreest dat jongvolwassenen die ouder zijn dan 18 jaar dan hun paspoort weggooien en zeggen dat ze 17 zijn om Europa binnen te komen. ,,Dan doe je het omgekeerde van wat je doet als je naar de slijterij gaat.’’

Partijen als Volt, PvdA, GroenLinks, SP en Denk zeggen dat Van der Burg wel een andere term kan gebruiken, maar zij vinden dat gewoon detentie. ,,Als je iemand niet achter de tralies zet, maar je kunt nergens heen, is dat volgens mij de definitie van detentie’’, aldus PvdA-Kamerlid Kati Piri. ,,Ik schaam me kapot.’’

Van der Burg wijst erop dat de EU met deze afspraken grip wil krijgen op migratie. Juist de kleine groep asielzoekers die weinig kans maakt op asiel, uit landen die in principe veilig zijn, zorgt in Nederland vaak voor grote overlast. ,,Dan hebben we het niet over vader, moeder met kindertjes met vlechtjes en staartjes’’, zegt de VVD-bewindsman. ,,Dat zijn alleenstaande mannen waarvan u dan weer tegen mij zegt dat ik die moet aanpakken. Als zij aangeven dat ze minderjarig zijn, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat ze dat niet zijn.’’

Volgens Van der Burg glippen deze jongvolwassenen Europa in als zij niet bij de grens worden tegengehouden. ,,Als u vindt dat mensen die niet in Europa mogen blijven Europa ook moeten verlaten, dan moet je ook situaties creëren die dat mogelijk maken.’’ Het kabinet wil daarom ‘zo min mogelijk uitzonderingen’ voor de groep uit landen met minder dan 20 procent kans op asiel, zegt Van der Burg.

Ceder (CU) voelt zich overvallen en stelt dat de Tweede Kamer ‘onvolledig geïnformeerd’ is. ,,Wanneer heeft u de Kamer geïnformeerd dat dit uw inzet was?’’ Van der Burg stelt dat hij dat wel degelijk heeft gedaan en waarschuwde Ceder zijn woorden ‘zorgvuldig te kiezen’. Het verkeerd informeren van de Kamer is een aantijging die zeker van een coalitiepartij extra hard aankomt.

Volgens Van der Burg is het kabinetsstandpunt in november 2020 al aangepast, door nota bene het vorige kabinet. ,,‘Zo min mogelijk uitzonderingen’, staat letterlijk in het stuk uit 2020. Waarom willen wij dat? Omdat zulke uitzonderingen calculerend gedrag aanmoedigen en kunnen leiden tot systematisch misbruik van procedures. Over beide punten heb ik u geïnformeerd, maar inhoudelijk verschillen wij van mening.’’ Ceder stelt dat er nu geen sprake is van misbruik, omdat vrijwel alle alleenstaande minderjarige asielzoekers die zich in Nederland melden mogen blijven. ,,Dus dat argument valt weg.’’

Ook D66, eveneens coalitiepartij, is kritisch over het plan. Kamerlid Anne-Marijke Podt wil er alleen onder voorwaarden mee instemmen. Zo moeten de vastgezette kinderen volgens haar ‘zorg en begeleiding’ krijgen en dienen alle 27 EU-lidstaten zich daaraan te committeren.

