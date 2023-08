Kabinet trekt 2 miljard euro extra uit tegen armoede

Overigens grijpt het kabinet juist niet in bij de brandstofprijzen. De belasting op brandstof stijgt volgend jaar weer, nadat dit tijdelijk was verlaagd. Maar het kabinet grijpt vooralsnog niet in, waardoor burgers bij de pomp een tientje duurder uit zijn in januari, op een volle tank. De ministers laten ingrijpen hierop aan de Tweede Kamer, omdat dit honderden miljoenen kost en dat er momenteel niet is. De Tweede Kamer kan het alsnog afdwingen, in het debat na Prinsjesdag, maar zal dan moeten bezuinigen op andere dossiers. Het kabinet legt dat besluit dus bij de Kamer zelf.