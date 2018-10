Kabinet trekt miljoenen uit voor schoolreisjes naar het Binnenhof

Blij met busvervoer

De jaarlijkse subsidie voor de extra schoolreisjes – die oploopt tot 4,8 miljoen euro in 2023 – komt uit de cultuurbegroting. ,,We leven in een land waar je mag zijn wie je bent, geloven wat je wil en waar we democratisch tot besluiten komen”, zegt minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. ,,Deze waarden vergen onderhoud en zijn belangrijk om door te geven.”



Stichting ProDemos – die de rondleidingen verzorgt – is blij dat nu ook het busvervoer wordt betaald. ,,Klassen uit Limburg, Zeeland en het Noorden haakten af, omdat de busreis voor hen te duur is”, zegt een woordvoerder. Vorig jaar kwamen ruimen 90.000 scholieren naar het Binnenhof. ProDemos verwacht dat dit toeneemt tot 180.000 in 2023.



Nu krijgt ProDemos jaarlijks ruim zes miljoen euro subsidie. Dat bedrag wordt flink verhoogd. Ook wordt op middelbare scholen lesmateriaal verspreid om de bezoekjes goed voor te bereiden en, eenmaal terug in de klas, na te bespreken.