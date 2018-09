Kabinet trekt teugels aan in de thuiszorg

Nieuwkomers in de thuiszorgwereld kunnen straks alleen nog verleende zorg declareren via een registratiecode als ze voldoen aan een set kwaliteitseisen en zich aanmelden, staat in de toelichting.

Op tijd in beeld

Hij gaat hierover in gesprek met in gesprek met de zorgverzekeraars en uitvoerders van de langdurige zorg. Zo moet een einde komen aan de huidige situatie waarin nieuwe (en soms malafide) zorgaanbieders niet altijd op tijd in beeld zijn bij overheden en toezichthouders. Overigens zit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd falende thuiszorgleveranciers nu al flink achter de broek, meldde De Jonge gisteren aan de Tweede Kamer. De bewindsman reageerde op een kritisch rapport van de Consumentenbond, waarover deze krant eerder publiceerde. Volgens de belangenbehartiger hebben veel thuiszorgorganisaties de zaken niet op orde voor het leveren van goede en veilige zorg en grijpt de inspectie niet in.

Met spoed oppakken

Bij een zorgaanbieder die niet in staat is of niet bereid is om de zorg te verbeteren, grijpt de Inspectie volgens De Jonge passend in; bijvoorbeeld via een handhavingsmaatregel.