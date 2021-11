Kabinet vandaag bijeen: nieuwe maatregelen hangen in de lucht

Is 2G de weg uit de crisis of een bom onder de samenle­ving?

Het kabinet houdt voorlopig vast aan invoering van het 2G-systeem. Niet-gevaccineerden hebben daardoor minder bewegingsvrijheid. Het plan wekt veel emotie op, bleek ook gisteravond in Rotterdam. Ethici en filosofen tonen zich bezorgd. Ze vrezen dat het middel op langere termijn erger is dan de kwaal. ,,We zwemmen met z’n allen een fuik in waar we straks niet meer uitraken.”

