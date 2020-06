Kabinet verbiedt apparaat dat tellerstand auto stilzet

Er komt een verbod op het rijden in een auto met een apparaat dat de tellerstand tijdens de rit stil kan zetten. Ook de invoer, de verkoop, het in voorraad hebben en afleveren van machientjes die de kilometerteller van een motorrijtuig manipuleren, wordt illegaal.

Onlangs is er een apparaat op de markt gekomen om de teller van een auto tijdens het rijden stil te zetten. Zo worden tijdens het rijden geen of slechts een beperkte hoeveelheid kilometers bijgeschreven op de teller. Het kabinet wil de handel in dit apparaat voorkomen en verbiedt het daarom per 1 juli.

Rommelen met de tellerstand is al verboden en sinds 2014 specifiek strafbaar gesteld. Maar de apparaten waarmee je fraude kunt plegen, zijn nog niet in de ban gedaan. Dat gaat veranderen. Ook voor de invoer, de verkoop, het in voorraad hebben en het afleveren van de apparatuur gaat een verbod gelden.

Bezit niet strafbaar

De Vereniging Aanpak Tellerfraude wilde dat ook simpelweg het bezit van een auto met een onjuiste tellerstand strafbaar zou worden, maar dat ziet minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet zitten.

Grapperhaus: ,,Deze maatregel acht ik niet wenselijk omdat hierdoor ook mensen die te goeder trouw een voertuig met een teruggedraaide teller hebben gekocht in de problemen worden gebracht.”