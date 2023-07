Kabinet weer bijeen voor crisisberaad: nieuw asielvoorstel voor ‘noodrem’ moet Rutte IV redden

Zo’n scenario is donderdagavond op tafel gekomen als alternatief voor een VVD-plan, dat restricties op wilde leggen aan gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen. Daarmee kon de ChristenUnie absoluut niet akkoord gaan. Van der Burg kreeg als ‘huiswerk’ mee te bekijken of het nieuwe plan voor een soort noodrem juridisch haalbaar is. Dat is een eis van de ChristenUnie, die al wel een standpunt over het nieuwe plan zou hebben bepaald.

Voorafgaand aan het derde crisisberaad stelde D66-vicepremier Sigrid Kaag dat het belangrijk is dat de partijen ‘tot een humane oplossing komen’. VVD-bewindslieden Dilan Yesilgöz en Eric van der Burg toonden zich ‘optimistisch’.

Nog altijd hangt het kabinet-Rutte IV aan een zijden draadje. Partijen staan ‘hard tegen hard’ tegenover elkaar in de asieldiscussie. Een val van het kabinet is nog niet afgewend, al was er tijdens de ministerraad van vrijdag geen stemming.

Crisisoverleg leverde tot nu toe geen oplossing. Wel zou er zijn gesproken over de harde opstelling die Rutte in het overleg van woensdagavond tot verbijstering van de aanwezigen plots aannam. Die dreigde met een stemming in de ministerraad, een zeldzaamheid, die mogelijk zou uitlopen op een coalitieval. Dat moment is besproken, er zouden ook door Rutte ‘iets van excuses’ zijn gemaakt. De sfeer zou donderdag in elk geval ‘veel beter’ zijn geweest. Ook de dreigende stemming in de ministerraad was van tafel, net als het VVD-plan om gezinshereniging aan banden te leggen.

Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra was er ‘reden om de gesprekken vrijdag te hernemen’. Zijn partijgenoot Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) was voorzichtig optimistisch: ,,Het is een groot verschil met gisteren. We hebben nu vijf uur gesproken, dat doe je niet als je niet denkt dat je nader tot elkaar kunt komen.’’ Maar vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) liet merken dat er nog lang geen oplossing is: ,,We zijn nog in gesprek, maar ik zeg niet dat het makkelijk is.’’

VVD-leider Mark Rutte wilde weinig kwijt toen hij donderdag tegen twee uur ’s nachts het pand verliet. ,,We zitten in een gesprek om te komen tot een afspraak over migratie. Dit was een stap in een proces van stappen.” Hij wilde niet speculeren of het kabinet er vrijdag wel uit komt. ,,Maar zo niet, dan zien we dan weer verder.”

Sinds woensdag heerst er een crisissfeer in Den Haag. De boel ontplofte ’s avonds laat tijdens asielberaad op het ministerie van Algemene Zaken. Daar overviel premier Rutte de coalitiepartners ChristenUnie en D66 met een harde extra eis rond gezinshereniging en sprak hij het machtswoord uit: de VVD eist nog deze week strengere regels rond asiel. Maar D66 en ChristenUnie weigeren daarmee in te stemmen. Al eerder had de VVD die wens uitgesproken, maar nu werd het toch hard opgespeeld.

Ingewijden bij alle partijen schetsten een somber beeld over de toekomst van het kabinet: ‘Er is echt iets kapot gegaan deze week’, klinkt het, en ‘ik weet niet of dit nog te redden is’.

Stemmen in de ministerraad, zoals Rutte suggereerde, gebeurt eigenlijk nooit. In coalities proberen de regeringspartijen altijd tot een compromis te komen waarin iedereen zich kan vinden. Als er een voorstel in stemming wordt gebracht, betekent dit dat het vertrouwen om er samen nog uit te komen is verdwenen. Zo kwam in 2010 het kabinet-Balkenende IV ten val na een stemming over een nieuwe militaire missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan.

De VVD is ongeduldig omdat de onderhandelingen al maanden voortslepen. Fractievoorzitter Sophie Hermans heeft het kabinet eerder gewaarschuwd dat haar geduld op is. Andere partijen vragen zich wel af waarom de VVD uitgerekend nu een crisissfeer forceert. Vorig jaar sliepen er asielzoekers buiten in het gras bij Ter Apel, maar dit jaar valt de asielinstroom mogelijk wat lager uit dan de 70.000 personen rekening mee werd gehouden. De echte hitte lijkt dus van het asieldossier af.

Slachting

Daarbij lijkt niemand gebaat bij een kabinetsval en nieuwe verkiezingen. Het CDA wacht vermoedelijk een slachting als er nieuwe verkiezingen komen na een coalitiebreuk, D66 zou ook fors inleveren. Maar de VVD zou mogelijk nog de grootste kunnen blijven. Zeker als de liberalen erin slagen om een campagne te voeren dit thema onder de noemer: ‘Wij wilden strengere asielregels, de rest niet’.

Al tijdens de formatie van het kabinet was asiel een heikel thema. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie denken daar principieel anders over. Vorige zomer werd al een tussentijds akkoord gesloten om het hoge aantal asielzoekers dat zich meldde bij aanmeldcentrum Ter Apel te kunnen opvangen. Zo werd afgesproken dat statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) hun familie de komende maanden niet mochten laten overkomen omdat er te weinig huisvesting was. Dat werd al snel door de rechter van tafel geveegd. Ook werd afgesproken dat gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers tijdelijk op te vangen. Een wet die dat moet regelen is echter nog steeds niet door het parlement behandeld.

