Kabinet wil 15.000 noodwoningen per jaar

Video Rutte: ‘Russische agressie totaal ongekend, oorlogsmis­da­den moeten gedocumen­teerd worden’

De Russische aanvallen in Oekraïne richten zich steeds vaker op burgerdoelen, eventuele oorlogsmisdaden moeten daarom goed gedocumenteerd worden, vindt het kabinet. ,,De agressie is totaal ongekend", zei premier Mark Rutte vandaag na kabinetsberaad over de oorlog in Oekraïne.

3 maart