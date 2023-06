Kabinet wil betalen voor draagmoeder strafbaar maken: geen ‘kinderkoop’ meer

Hoeveel baby’s jaarlijks worden geboren via een draagmoeder, is onbekend. Via trajecten met het ziekenhuis worden zo’n 10 trajecten per jaar doorlopen in ons land, maar wat mensen onderling regelen, wordt natuurlijk niet vastgelegd. Ook gaan mensen nu al op zoek in het buitenland. ,,We weten niet hoe vaak, maar je weet dat het gebeurt. En dat gaat nu in onduidelijkheid, want ouders weten ook vaak niet wat wel en niet mag. Laat staan waar de rechten van de kinderen liggen. Dat willen we gewoon niet meer”, zegt de minister.