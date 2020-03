Kabinet wil garant staan voor door corona getroffen ondernemers

Twitterverslag Advocaat Baudet: Buitenhof had als doel karakter­moord te plegen

14:35 Voor wat hijzelf ‘fake news’ van de NPO noemt, staat Thierry Baudet vandaag voor de rechter in Lelystad. Hij daagt het tv-programma Buitenhof omdat de presentatrice hem woorden in de mond zou hebben gelegd. Verslaggever Tobias den Hartog was bij de zaak en twitterde live mee. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel terug te lezen.