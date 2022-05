Kabinet wil meteen advocaat voor slachtoffer in zedenzaak

Het voornemen slachtoffers meteen de hulp van een advocaat te bieden, staat in een brief van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Er bestaan grote zorgen over het verloop van zedenzaken. Niet zelden zien slachtoffers af van aangifte, of het doorzetten daarvan. Niet alleen kampt de zedenrecherche met grote tekorten, ook moeten slachtoffers vaak lang wachten op het proces en worden ze nauwelijks op de hoogte gehouden van de voortgang in hun dossier. Speciale slachtofferadvocaten, een groeiende specialisatie, moet slachtoffers van meet af aan bijstaan.

Eerder is een proef gedaan met de inzet van slachtofferadvocaten. Die werkten - net als advocaten die daders bijstaan- met een piketdienst, waarbij ze op afroep beschikbaar waren. Wie de advocaat zelf kan betalen moet dat doen, wie het geld niet heeft, krijgt dat van de overheid. Het kabinet beslist eind dit jaar of die werkwijze in het hele land praktijk wordt.

Achilles

Overigens bleek recent nog dat dat aangiften van zedenmisdaden zelden tot veroordelingen leiden: nog niet één op de tien slachtoffers die naar de politie stapt voor verkrachting ziet de dader veroordeeld worden. In 2021 telde de politie 2.168 aangiften van verkrachtingen en 2.144 aanrandingen. Dat jaar werden 195 daders veroordeeld voor verkrachting en 234 voor aanranding. Vaak is in zedenzaken gebrek aan bewijs de achilleshiel, al klagen slachtofferadvocaten ook over gebrek aan (goed) onderzoek.

Het kabinet heeft het ‘versterken’ van de ‘positie van het slachtoffer’ in het strafrecht tot doel verklaard. Weerwind komt daarom met meer plannen. Zo moeten vanaf 1 juli volgend jaar verdachten die in de cel zitten op verdenking van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf verplicht aanwezig zijn bij zittingen. Ook krijgen slachtoffers en nabestaanden vanaf januari spreekrecht bij zittingen waar beslist wordt of de tbs van een dader wordt verlengd. Zij kunnen dan bijvoorbeeld ook aandringen op de voorwaarden die kunnen worden gesteld aan verlof of vrijlating, zoals een gebieds- of contactverbod.