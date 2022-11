Kabinet wil onderzoek naar sociaal medium TikTok: ‘Mogelijk gaan gegevens naar Chinese overheid’

Het kabinet is bezorgd over de manier waarop de populair app TikTok met gegevens van gebruikers omgaat. Zo zou het sociale medium, voornamelijk gebruikt door kinderen en jongeren, privacygevoelige informatie doorsluizen naar de Chinese overheid. Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen wil een onderzoek starten.

,,Socialemediaplatforms, en dus ook TikTok, moeten zich houden aan de regels die we in Nederland hebben,” reageert staatssecretaris Van Huffelen op vragen naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws dat coalitiepartij ChristenUnie TikTok in zijn geheel wil verbieden. ,,Ik vind het zorgelijk om te zien wat ik hoor over dit platform. Ik denk dat we ook goed moeten onderzoeken wat er precies aan de hand is, en aan de hand daarvan wat we moeten doen.”

TikTok is een app waarbij vooral jongeren filmpjes met elkaar delen. Al langere tijd ligt TikTok bij experts en politici onder vuur. Zo zou de app banden hebben met de Chinese overheid, waardoor volgens geruchten gegevens van gebruikers ook daar zouden kunnen belanden. Daarnaast zou de app veel data verzamelen en vervolgens delen met adverteerders, iets wat volgens de privacywetgeving niet zomaar mag. Dat zorgt voor veel kritiek.

Veel jonge kinderen

Van Huffelen zegt vooral bezorgd te zijn om de ‘heel veel jonge kinderen’ die gebruik maken van TikTok. ,,Zij raken heel snel verslaafd aan sociale media, waardoor zij urenlang erop spenderen. Nu zijn er inderdaad ook zorgen over wat er met hun gegevens gebeurt. Zeker als het om kinderen gaat, het grootste deel van de gebruikers lijkt het, ben ik echt wel bezorgd of dat goed gaat.”

In Nederland gelden privacyafspraken die stellen dat gegevens niet zomaar met iedereen gedeeld mag worden. Ook mag een socialemediaplatform als TikTok niet zomaar alles verzamelen, bewaren en doorgeven. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dat niet altijd op de goede manier gebeurd. Het is dan ook niet zo dat er nog niets is gedaan tegen TikTok. ,,Er is al werk gedaan door de toezichthouder”, aldus Van Huffelen. ,,De AP (Autoriteit Persoonsgegevens, red.) heeft ook al een boete gegeven. Maar het blijft natuurlijk wel iets wat goed in de gaten gehouden moet worden.”

Onderzoek

Ze zegt toe er werk van te willen maken in het kabinet om platformen als TikTok beter in de gaten te houden. Het doel, zo verduidelijkt ze is ‘dat de digitale wereld uiteindelijk weer een wereld is die je kunt vertrouwen, een wereld waarin je zelf regie hebt’.

Van Huffelen nuanceert nog dat het hierbij niet alleen om TikTok gaat: ,,Ik vind het belangrijk dat we goed kijken naar elk bedrijf, waar het ook vandaan komt ter wereld. Ik weet dat er vragen zijn over China, en die moeten we onderzoeken. Het kan nooit zo zijn in de regels die voor ons gelden in Nederland, dat van een gebruiker van een socialemediaplatform als TikTok, en zeker van een kind, gegevens worden verzameld en worden verstrekt aan welke overheid dan ook.”

Over een eventueel verbod op TikTok gaat Van Huffelen niet in. Het onderzoek komt ‘zo snel mogelijk’, aldus de staatssecretaris.

