Het kabinet wil in januari een proef gaan uitvoeren waarbij 1500 supporters worden toegelaten in een voetbalstadion. Dit moet duidelijk maken of en hoe er weer (meer) fans moeten kunnen worden verwelkomd bij het profvoetbal.

Een speciaal team is nu op zoek naar het meest geschikte stadion, maar de keuze gaat vallen tussen dat van NAC Breda, NEC in Nijmegen of dat van Ajax in Amsterdam.

Tijdens de proef worden de fans in vijf ‘bubbels’ verdeeld van 250 personen en één van 500 mensen, waarbij in de ene bubbel wel continu mondkapjes wordt gedragen en in de ander juist niet. In de ene wordt een tussenrij aan stoelen vrijgehouden en in de volgende juist weer niet. Zingen blijft overigens uit den boze, wel mogen groepen binnen de proef ‘enthousiast en uitgelaten gedrag vertonen’. Alle fans die naar het stadion komen en meedoen met de proef moeten een negatieve coronatest kunnen tonen. Na deelname worden de proefpersonen gevolgd voor bron- en contactonderzoek.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zou de proef een ‘goede stap zijn’ richting het ‘nieuwe normaal'. ,,Dit geeft een goed gevoel. Het is een kleine stap maar een mooie stap die perspectief kan geven voor burgers en de sector.”

Evenementen

Volledig scherm Een bioscoopzaal in Cinelounge. © ANP De proef in de voetbalstadions maakt deel uit van meerdere experimenten binnen de evenementenbranche. Zo wil het kabinet ook proeven laten uitvoeren in bioscopen en theaters. Later moeten daar dan ook nog de buitenfestivals bij komen.



Bioscopen en theaters zijn nu nog gesloten, maar mogen vanaf woensdag weer de deuren openen voor 30 personen. In januari moeten in de proef de aantallen worden opgeschroefd.

Zo zal er een voorstelling komen in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar wordt ook een zakelijk congres georganiseerd als deel van het experiment. Later moet ook de Ziggo Dome twee keer worden gebruikt voor proefconcerten, die worden opgezet door Mojo en ID&T. Daarna zou ook een buitenfestival getest moeten worden.

De proeven mogen overigens alleen in regio’s worden gehouden waar op dat moment het risiconiveau ‘waakzaam’ geldt. Dat betekent dat de situatie goed onder controle is en het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen laag moet zijn, namelijk onder de 50 besmettingen per 100.000 personen per week.

