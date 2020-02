Kabinet wil salaris flexwerkers in de zorg begrenzen

Lex Tabak, specialist ondernemerschap in de zorg, vindt de visie van het kabinet ‘heel bijzonder’, want hij heeft berekend dat zzp’ers helemaal niet duurder zijn als ziekteverzuim wordt meegerekend. Daarnaast verbaast Tabak zich erover dat het kabinet denkt met de sociale partners te kunnen besluiten over tarieven van flexwerkers. ,,Dat zou een unieke stap zijn en ik vraag me af of het is toegestaan.”



Regeringspartij VVD is niet blij met het kabinetsplan. ,,Minister De Jonge stelt nu de flexwerkers inclusief de zzp’ers die werken in de zorg ter discussie, terwijl zij op dit moment bijdragen aan de oplossing”, vindt Kamerlid Kelly Regterschot. ,,Ik zie liever dat De Jonge zich inzet om de banen van zzp’ers weer aantrekkelijk te maken, waardoor mensen definitief weer kiezen voor de zorg. Dát moet De Jonge oppakken.”



Ook D66 is kritisch. ,,Een wettelijk maximumtarief voor zzp’ers zien wij echt niet zitten”, stelt Kamerlid Marijke van Beukering. ,,En ik betwijfel ook of dat juridisch zomaar kan. Dat zijn namelijk ook ondernemers, die zelf hun prijs mogen bepalen.”



De Tweede Kamer praat donderdag met het kabinet over de arbeidsmarkt in de zorg.