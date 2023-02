Kabinet wil snel een 'flinke deuk slaan’ in stikstofuitstoot

Dat moet ruimte opleveren om met name boeren te helpen die door zwalkend stikstofbeleid in de knel zijn gekomen, de PAS-melders. Van een extra, afrekenbare doelstelling is geen sprake, wel van een ‘inspanningsverplichting’.

Het kabinet wil dat de aanpak van piekbelasters de stikstofneerslag in Nederland blijvend met 100 mol hectare omlaag brengt. De neerslag in Nederland bevindt zich nu ergens rond de 1500 mol per hectare per jaar. Dat moet dus heel snel een procent of 7 lager worden.

Dit is volgens het kabinet nodig om snel tot forse vermindering van de stikstofneerslag op gevoelige natuurgebieden in Nederland te komen, staat in de brief waarin minister Christianne van der Wal (VVD) de plannen toelicht. ,,Met deze extra inzet op de natuur komt ook sneller ruimte beschikbaar voor de PAS-melders, de bedrijven die door tekortschietend overheidsbeleid ingrote problemen zijn gekomen", staat in het persbericht bij de brief.

Volgens een woordvoerder is de 100 mol een 'streefwaarde'. ,,Er zijn verder niet meteen consequenties aan verbonden.”

Teleurgesteld

Landbouworganisatie LTO Nederland is teleurgesteld dat het kabinet opnieuw geen volledige duidelijkheid geeft over de stoppersregeling die moet gaan gelden voor veehouders nabij natuurgebieden.

Minister Christianne van der Wal (Stikstof) wil drieduizend piekbelasters - zowel boeren als industriële bedrijven - de keuze geven om te verduurzamen, te verplaatsen of te stoppen. Maar afgezien van de aankondiging van een website die ondernemers vanaf april moet begeleiden, blijft er voor veehouders veel onduidelijkheid bestaan.

,,De uitwerking ontbreekt”, constateert LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Zo geeft het nieuwe kabinetsbesluit geen duidelijkheid over de hoogte van de vergoeding, noch over de fiscale afhandeling en wat boeren straks nog zouden kunnen met de grond als zij afstand hebben gedaan van vee en uitstootrechten. Ook Agractie is ontevreden: ,,Het dossier moddert voort.”

De boerenbelangenbehartigers benadrukken dat ondernemers, zodra de opkoopregeling in april van start gaat, moeten weten waaruit ze kunnen kiezen. Niet alleen de opkoopregeling moet duidelijk zijn, maar ook regelingen voor boeren die willen verplaatsen, innoveren of extensieveren.

Van der Tak: ,,Het hele keuzepallet moet – zowel inhoudelijk als juridisch – in een keer in beeld worden gebracht. Dat was ook een dringend advies van Johan Remkes. Een boer die overweegt om met zijn bedrijf te stoppen, moet ook weten waar hij aan toe is als hij een andere keuzes maakt.”

Twee sporen

Het kabinet probeert de stikstofuitstoot in Nederland via twee sporen naar beneden te krijgen. Het eerste is een snelle aanpak van de 3000 zogeheten piekbelasters. Dat zijn bedrijven, zowel agrarische als industriële die zorgen voor veel stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. Zij moeten daarom al dit jaar een manier vinden om hun stikstofuitstoot fors terug te brengen. Dat kan door te verduurzamen, te verhuizen, of te stoppen met hun onderneming.

Het tweede spoor bestaat uit doelstellingen per sector. In 2030 moet de industrie 38 procent minder stikstof uitstoten dan nu, de mobiliteitssector 25 procent en de landbouw 41 procent.

Details van de stikstofplannen lekten eerder deze week al uit. Zo werd al bekend dat er een website komt waarop ondernemers kunnen zien of ze tot de zogeheten 'piekbelasters’ behoren. Ondernemers die dat willen krijgen ook de mogelijkheid om met de overheid in gesprek te gaan en een bedrijfsadviseur in te schakelen. Die adviseurs worden opgeleid door het ministerie van Landbouw. In april kunnen ze van start.

Schadeloket

Voor de PAS-melders, agrariërs die door het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de bestuursrechter in 2019 buiten hun schuld al enkele jaren zonder vergunning aan het boeren zijn, wordt een schadeloket geopend, schrijft het kabinet.

