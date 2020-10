Kabinet wil werklozen inzetten in zorg en onderwijs

,,In sommige sectoren zoals de gezondheidszorg, het onderwijs of bedrijven die moeten toezien op de naleving van coronaregels is veel vraag naar mensen. Omdat er extra werk is en omdat ze kampen met hoog ziekteverzuim. Door de inzet van werklozen kan het mes aan twee kanten snijden. De sectoren krijgen verlichting en mensen doen ervaring op.’’

Binnenkort komt het kabinet met een uitgewerkt plan voor deze crisisbanen. Koolmees wil niet spreken van nieuwe Melkert-banen, die term vindt hij te omstreden. ,,Het gaat tijdelijke banen om deze covid-periode door te komen.’’ Omdat je voor de zorg en het onderwijs een goede opleiding nodig hebt, denkt het kabinet vooral aan ondersteunend werk in ziekenhuizen en op scholen. Het plan komt bovenop al bestaande pogingen van het kabinet om gepensioneerde verpleegkundigen te verleiden hun oude beroep weer even op te pakken.

Half miljard

Een van de nieuwe maatregelen is een eenmalige tegemoetkoming voor de horeca. Zij krijgen gemiddeld 2500 euro per bedrijf om ze te compenseren nu ze voor een tweede keer de deuren hebben moeten sluiten. Daardoor blijven bijvoorbeeld restaurants met onverkoopbare voorraden zitten en is voor niks geïnvesteerd in bijvoorbeeld terrasoverkapping door cafés. In totaal kost de eenmalige regeling zo'n 40 miljoen euro.