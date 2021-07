Kabinet zet na advies deur open voor excuses slavernijverleden

Ollongren zei dit in een toespraak bij de viering van Keti Koti in Amsterdam bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De minister erkent de urgentie van de aanbevelingen en conclusies van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, die excuses erkenning en herstel van het kabinet wil vanwege het slavernijverleden. ,,Deze adviezen zijn belangwekkend en niet mis te verstaan. Daar kunnen we niet omheen. Ze sluiten aan bij de urgentie die ik voel’’, aldus Ollongren.



,,Het is geen teken van zwakte om ons hiervan rekenschap te geven. Zo toont een democratie juist haar kracht. Door ons verleden onder ogen te zien, kunnen we onze toekomst veranderen. Dat is geen luxe, maar een noodzaak.’’