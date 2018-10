Kabinet ziet niets in betonblokkenplan ProRail

Ze wijst er verder op dat het 'inmiddels traditie is dat de heer Eringa in de aanloop naar een Kamerdebat over spoor met allemaal plannetjes in de media verschijnt'. ProRail-topman Pier Eringa lanceerde het plan woensdag in De Telegraaf. Morgen praat de Kamer over het spoor. Het kabinet trok deze zomer nog 50 miljoen euro extra uit voor het beveiligen van gevaarlijke spoorwegovergangen.



In de krant zegt Eringa haast te willen maken met het afsluiten van de 113 onbewaakte overgangen. ,,De discussies duren veel te lang. Volgende week beginnen we nu zelf met het afzetten van wegen. Dat doen we met betonblokken." Hij zegt daarmee vooruit te lopen op ,,bureaucratie en slappe knieën".